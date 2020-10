Durch das vorbildliche und geistesgegenwärtige Handeln zweier Sprockhövelerinnen wurde ein Rentnerehepaar aus Wuppertal vor Schlimmerem bewahrt. Jetzt wurden die beiden jungen Frauen von Landrat Olaf Schade empfangen.



Am 19. September geriet das Auto des Ehepaares nach einem Verkehrsunfall in einen Teich an der Nockenbergstraße. Die beiden Helferinnen Franziska K. (23) und Lea N. (22) befanden sich zufällig in der Nähe und beobachteten den Unfall. Sie kamen sofort zur Hilfe, begaben sich in den Teich und holten das Paar aus dem sinkenden Auto heraus.

Die Rettung verlief nicht einfach, da zunächst der Gurt der Beifahrerin klemmte und sich die Tür erst ab einer gewissen Sinktiefe öffnen ließ. Dennoch gelang es den beiden jungen Frauen, die beiden Rentner zu befreien.

Landrat lobt Engagement



Landrat Olaf Schade zeigte sich sehr erfreut über das Verhalten der beiden Frauen. "So engagierte und aufmerksame Mitbürgerinnen und Mitbürger brauchen wir!" Im Anschluss an eine kleine Gesprächsrunde überreichte er eine kleine Anerkennung und sprach nochmals seinen Dank aus. Auch von der Polizei-Pressestelle gab es eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Teddys.