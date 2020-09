Zum ersten Mal ist die Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen mit einem Stand bei der Hochzeitsmesse „Ganz ich für Dich“ vertreten. Ein sechsköpfiges Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen stellt am Sonntag, 20. September, nicht nur die katholischen Kirchen im Stadtgebiet vor – allen voran das als Traukirche bekannte Gotteshaus St. Johann Baptist in Blankenstein. Diejenigen, die sich das Jawort geben möchten, erfahren auch mehr über die Begleitung vor und während der Zeremonie.

„Der Hochzeitstag soll ja ein unvergessliches Fest werden. Wir helfen den Paaren immer dabei, die Trauung im für sie passenden Rahmen zu gestalten. Die Suche nach der Wunschkirche und dem Wunschtermin ist dabei nur der erste Schritt“, sagt Jan Kortz. Der pastorale Mitarbeiter der Pfarrei hatte vor zwei Monaten die Idee zur Teilnahme an der Messe im „Gleis 79“, als er bei einem Weg durch die Hattinger Innenstadt die Ankündigungs-Plakate sah. „Ich dachte mir: Heiraten, das ist doch auch unser Thema, warum sind wir denn da noch nicht dabei?“, erzählt der 29-Jährige.

Mariella Priolo von „Brautmode Mariella“ und seit 2002 Organisatorin der „Ganz ich für Dich“ war „sofort von der tollen Idee begeistert“. Sie weiß aus ihren Gesprächen mit Heiratswilligen: „Bis vor zwei Jahren wollten die meisten Brautpaare lieber ins Standesamt. Mittlerweile hat sich das aber gewandelt. Es fängt wieder an, dass mehr Menschen in die Kirche zurückkehren.“

Sieben Kirchen zur Auswahl

Zur Wahl stehen in der Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen – neben der bevorzugten Traukirche St. Johann Baptist – insgesamt sieben katholische Kirchen. Dazu gehören die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Hattingen-Mitte und die Gemeindekirchen St. Joseph in Welper und St. Mauritius in Niederwenigern. Spätestens sechs Monate vor dem gewünschten Hochzeits-Termin sollten die Paare Kontakt zur Pfarrei aufnehmen. Auch zukünftige Eheleute, die nicht in Hattingen leben und nicht zur Pfarrei gehören, können in einer der Kirchen heiraten.

Informationen

- Die Hochzeitsmesse "Ganz ich für Dich" am Sonntag, 20. September, im „Gleis 79“, Bahnhofstraße 79, in Hattingen findet von 10.30 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

- Der Stand der Pfarrei St. Peter und Paul ist in Gesellschaft von Ausstellern wie Brautmode-Häusern, Floristen, Make-up- und Hair-Styling-Experten, Tortenspezialisten, Entertainern, DJ, Hochzeitsängerin, Fotografen und Hochzeitsfilmern.

- Wer am Sonntag verhindert ist und sich für kirchliche Trauungen in St. Peter interessiert, kann sich unter Tel. 02324/59190 informieren.