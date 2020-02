In der Zeit von Montag, 2. März, 23.40 Uhr, bis Dienstag, 3. März, 4.30 Uhr, kommt es aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz zu einem Ausfall vereinzelter Züge der Linie S3 zwischen Essen Hbf und Hattingen (Ruhr) Mitte. Das teilt das zuständige Fahrgastunternehmen Abellio Rail NRW heute mit. Die ausfallenden Fahrten werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) ersetzt.



Betroffen sind folgende Fahrten:

• 30378 – S3 um 23:18 Uhr ab Oberhausen Hbf

• 30300 – S3 um 00:18 Uhr ab Oberhausen Hbf

• 30301 – S3 um 00:03 Uhr ab Hattingen (Ruhr) Mitte

• 30303 – S3 um 01:03 Uhr ab Hattingen (Ruhr) Mitte

Die Busse des SEV halten an den folgenden Haltepunkten:

• Essen Hbf: Essen Hbf (Bussteig 10)

• Essen-Steele: Essen-Steele S (Bussteig 9)

• Essen-Steele Ost: Essen-Steele Ost (Bussteig 1)

• Essen-Horst: Essen Abzweig Dahlhausen

• Bochum-Dahlhausen: BO-Dahlhausen S

• Hattingen (Ruhr): Hattingen S

• Hattingen (Ruhr) Mitte: Hattingen Mitte ZOB (Bussteig 3)

Weiterhin kann sich die Fahrzeit durch die Nutzung des Schienenersatzverkehrs verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhaltestellen in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.