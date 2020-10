Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in Hattingen weist die Pfarrei St. Peter und Paul noch einmal auf ihre bestehenden Sicherheitsmaßnahmen für Gottesdienste hin.



Teilnehmen können nur Besucher, die sich vorher im Pfarrbüro telefonisch oder auch rechtzeitig per E-Mail angemeldet haben. Es ist nicht möglich, sich noch nachträglich in den Kirchen registrieren zu lassen.

Anmeldungen unter Tel. 02324/59190 oder St.Peter-und-Paul.Hattingen@bistum-essen.de