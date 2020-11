Der KLG (Kindergarten Linden, Schul- und Dorfentwicklung in Gambia, in dem vor einigen Jahren der Verein "Hattingen hilft" aufgegangen ist) gibt bekannt, dass aufgrund der Corona-Pandemie der Gambia-Abend im Restaurant "Zur Glocke" am kommenden Montag und bis auf Weiteres ausfallen muss.



Aus Jabang/Gambia hingegen gibt es positive Signale: Der Kindergarten- und Schulbetrieb läuft seit Mitte Oktober wieder. Die Erzieher und Lehrer haben die Situation bislang gut unter Kontrolle. Es wird mit Masken und unter Einhaltung der Abstandsregeln unterrichtet. Zusätzliche Handwaschstationen wurden installiert.

Wunschzettelaktion findet statt



Aufgrund der Corona-Situation fällt auch die Präsentation der Arbeit des KLG in Gambia und Deutschland sowie der Verkauf auf den Weihnachtsmärkten in Bochum und Hattingen aus. Bo-Marketing hat die alljährliche Wunschzettelaktion (150 Wunschzettel von der KLG) jedoch beibehalten. So können mit Erfüllung der Wünsche die Kinder und Familien im Dorf Jabang in Gambia unterstützt werden.

Die Wunschzettel liegen in der Touristinfo in der Huestraße 9 in Bochum aus und können dort abgeholt werden. Mehr Infos unter bochumer-weihnacht.de (Haus der guten Tat, Wunschzettelaktion).