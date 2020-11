Der "Lockdown light", der ab Montag, 2. November, in Kraft tritt, stellt vor allem die Gastronomie wieder vor große Probleme. Die gute Küche vor Ort zu genießen ist für den kompletten November leider nicht möglich.



Wie bereits im März und April bieten daher viele Gastronomen wieder die Abholung von Speisen und Getränken und auch Lieferdienste an.

Liste aller teilnehmenden Betriebe



Eine Liste aller teilnehmenden Betriebe gibt es auf der Homepage von Hattingen Marketing unter www. Hattingen-marketing.de/corona

Gastronomiebetriebe, die gerne mit in die Liste aufgenommen werden möchten, schreiben bitte eine kurze E-Mail an: info@hattingen-marketing.de.

"Halten wir der Gastronomie die Treue!"



"Lassen Sie uns in der Krise zusammenhalten. Unterstützen wir die Hattinger Gastronomie und halten wir ihnen die Treue - damit unser Hattingen so lebenswert bleibt, wie es ist", so die Verantwortlichen von Hattingen Marketing.