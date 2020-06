"Hier können Kinder das tun, was Kinder gerne machen: Nämlich matschen und planschen."

So stellte Bürgermeister Michael Beck den neuen Wasserspielplatz am Hefelmannpark vor. Bei der Einweihung war allerdings nur ein Kind dabei. Doch die gestandenen Männer aus der Kommunalpolitik zeigten lebhaftes Interesse an dem neuen Spielplatz, der komplett mit neuer Nestschaukel und Steinquadern, Bäumen, Pumpe und den Wasserspiel-Elementen 60.000 Euro gekostet hat. Die Stadtwerke versorgen die Anlage mit dem "guten Heiligenhauser Wasser", viele Unterstützer aus der Stadt machten die neue Attraktion möglich.