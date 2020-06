Am 20. und 21 Juni 2020 jeweils von 14 - 19 Uhr öffnet sich die Tür der Kunstkapelle PeRo in Hemer zur Ausstellung "Farbenspiel" von

Brigitte Pempe - Acryl auf Leinwand und

Barbara Holve - Aquarell-Schichtmalerei!

Brigitte Pempe möchte mit ihren Bildern Leben, Farbe, gute Laune und Abwechslung in diese Zeit bringen. "Als Friseurin und Zahntechnikerin hatte ich schon immer mit Farben und Gestaltung zu tun, ich hoffe es ist für jeden etwas dabei, was gute Laune macht"

In den letzten Jahren hat sie im Seniorenzentrum AWO in Iserlohn Ausstellungen vom Kunstverein Iserlohn organisiert, die wegen Corona dieses Jahr leider ausfallen.

Barbara Holve liebt die Aquarell-Schichtmalerei, ihre Bilder bestehen meist aus drei Farben und beinhalten mehr als 200 Schichten. Oft ist sie selbst über die fertigen Bilder überrascht, weil sie am Anfang nicht weiß, wohin die Reise mit dem Pinsel gehen wird.

Beide Künstlerinnen sind Mitglied im Kunstverein Iserlohn und freuen sich darauf in der Kunstkapelle zusammen eine kleine Kostprobe ihrer Werke zeigen zu können und hoffen auf regen Zuspruch, selbstverständlich mit dem nötigen Abstand und den geltenden Hygienemaßnahmen.