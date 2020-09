Moderne Verkehrserziehung – so nennt man wohl die Aktion am heutigen Donnerstag, 17. September, die die Kinder der Klasse 4 der Wulfertschule in Hemer im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche in diesem Jahr durchgeführt hat.

Von André Günther

Unter dem Motto „Nachhaltige Mobilität sichtbar in Szene“ hat die Stadt Hemer den Kindern Sicherheitsbänder und Spielkreide zur Verfügung gestellt. Mit Unterstützung der Polizei und Mitarbeitern des Ordnungsamtes haben die Schülerinnen und Schüler den Asphalt der Spielstraße im Bereich An der Steinert mit Schildern und Geschwindigkeitshinweisen aus Kreidefarben versehen.

Zudem wurden Autofahrer in der Straße angehalten und befragt, wie viel sie nach ihrer Meinung dort fahren dürfen. „Viele sagten 30 oder 20 Stundenkilometer, doch die wenigsten wussten, dass in dem Bereich nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden durfte“, war selbst Hemers designierter Bürgermeister Christian Schweitzer von den Reaktionen überrascht.

Nette Belehrung statt Strafmandat

Statt eines Strafmandates gab es in diesem Fall allerdings nur eine nette Belehrung und einen Flyer mit Informationen, damit allen die erlaubte Schrittgeschwindigkeit im Kopf verankert bleibt.