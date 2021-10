HERDECKE. In der Nacht zu Mittwoch, 13. Oktober, gegen 02.15 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl eines Motorrades der Marke Honda aus einem verschlossenen Unterstand im Garten eines Wohnhauses. Durch das akustische Signal des Bremsscheibenschlosses wurden die beiden Eigentümer zunächst geweckt. Beim Verfolgen des Geräuschs trafen diese dann auf einem Weg außerhalb des Grundstücks auf zwei tatverdächtige Männer, die dabei waren, das Krad von der Örtlichkeit zu entfernen.

Von diesem Vorhaben ließen die Täter jedoch nach ihrem Entdecken ab und flüchteten in einen dort abgestellten Pkw. Einer der Geschädigten eilte ihnen nach und zog den auf der Fahrerseite eingestiegenen Tatverdächtigen aus dem Fahrzeug heraus. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die erst durch die Bedrohung mit einem Bolzenschneider durch den zweiten Tatverdächtigen beendet wurde. Bevor den beiden Männern letztendlich die Flucht mit dem Pkw gelang, konnte einer der beiden Geschädigten das am Fahrzeug angebrachte niederländische Kennzeichen abreißen. Das Motorrad der Geschädigten verblieb, ebenso wie Kleidungsstücke der Tatverdächtigen, am Tatort. Einer der beiden Geschädigten verletzte sich bei der Vereitelung der Straftat leicht.