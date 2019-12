Jetzt kann er wieder munter drauf los knipsen: Die Lechnerfigur „der Fotograf“ ist pünktlich vor den Feiertagen zurück in der Herdecker Fußgängerzone. Nachdem die Figur der Wittener Künstlerin Christel Lechner im August zerstört wurde, kam sie zur Reparatur in die Fachwerkstatt. Arme inklusive Fotoapparat sowie die Beine der Skulptur mussten komplett neu modelliert und angeklebt werden. Auch die Hutkrempe und die Nase wurden ausgebessert. Als letzten Arbeitsschritt wurde die Figur wieder neu bemalt und versiegelt.

Die mutwillige Zerstörung hatte bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern für Entsetzen gesorgt. Angeregt wurde von vielen eine Spendenaktion, die dann durch die Stadt Herdecke organisiert wurde. Insgesamt kamen 2.165 Euro für die aufwendige Reparatur und das Wiederaufstellen zusammen. Überwiesen wurden Beträge zwischen 10 und 500 Euro. „Ich möchte mich bei den 22 Spenderinnen und Spendern auch auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns sehr, dass unser lieb gewonnenes Pärchen jetzt wieder vereint ist“, so Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster.