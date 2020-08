Am Sonntag, 13. September, finden die Wahlen für die Vertretungen der Städte, Kreise und des Ruhrparlaments sowie die Direktwahlen zum Landrat sowie zur Bürgermeister statt. Fast 20.000 Personen sind in Herdecke zur Wahl berechtigt. In dieser Woche werden bereits die Wahlbenachrichtigungskarten verschickt. Darauf zu finden ist unter anderem die Angabe des Wahllokals. „Wir bitten alle Wahlberechtigte, in diesem Jahr einen besonderen Blick darauf zu werfen“, sagt Fabian Haas als Leiter des Wahlamtes.



Corona bedingt wird das Wahllokal des Wahlbezirks 050, was eigentlich im Seniorenhaus in Kirchende gewesen wäre, in die Caféteria der Dreifachsporthalle verlegt. Das Wahllokal in der Parkanlage Nacken (Wahlbezirk 140) kann dort verbleiben, da es sich in einem Gebäudeteil befindet, der am Wochenende ungenutzt ist und es damit zu keiner Vermischung der Wählerinnen und Wähler mit den Bewohnern kommt. „Es war zudem ausdrücklicher Wunsch der Leitung der Anlage, das Wahllokal weiterhin auf dem Gelände zu haben“, erläutert Tobias Föllinger vom Wahlamt.

Das Wahllokal im Gemeinschaftskrankenhaus (Wahlbezirk 010) befindet sich nicht wie sonst in der Therapiehalle, sondern im wenige Meter entfernten Dörthe-Krause-Institut, also auch in einem separaten Gebäude. Eine weitere Änderung, jedoch nicht Corona bedingt: für den Wahlbezirk 110 steht das Wahllokal im Bonsmanns Hof nicht zur Verfügung, dafür können Wähler in der ehemaligen Jugendbildungsstätte ihr Kreuz machen.

Das Briefwahlbüro im Ratssaal der Stadt Herdecke (gegenüber vom Rathaus) hat seit vergangenen Dienstag seine Türen geöffnet. Hier können Wähler entweder persönlich ihre Kreuze auf die Stimmzettel machen oder ihre Briefwahlunterlagen abholen. Noch einfacher geht es, in dem man sich seine Briefwahlunterlagen unkompliziert nach Hause schicken lässt. Der sogenannte Antrag auf einen Wahlschein kann schon jetzt ganz bequem online unter www.herdecke.de/wahlen gestellt werden. Alternativ kann die Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte ausgefüllt und auf den Postweg ins Rathaus geschickt werden. Ein einfacher Brief reicht auch.

Wer lieber persönlich vorbei kommen möchte: der Besuch im Briefwahlbüro kann ohne Termin erfolgen. Da immer nur eine begrenzte Anzahl an Bürger gleichzeitig die Räumlichkeiten betreten können, werden Abstandsmarkierungen vor dem Eingang zum Ratssaal angebracht. „Wir bitten um Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern sowie um Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Briefwahlbüro“, so Fabian Haas und Tobias Föllinger. Außerdem soll nach Möglichkeit ein eigener Kugelschreiber mit blauer oder schwarzer Farbe mitgebracht werden, um den Wahlscheinantrag zu unterschreiben und die Stimmzettel zu markieren.

Weitere Informationen zu den Kommunalwahlen finden Interessierte auch unter www.herdecke.de/wahlen. Für Rückfragen steht das Wahlamt unter Tel. 02330-611393 zur Verfügung.

Öffnungszeiten des Briefwahlbüros:



Montag und Dienstag 8 – 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Mittwoch und Freitag 8 – 12 Uhr

Donnerstag 8 – 18 Uhr