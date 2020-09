Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 747 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 2. September, 9 Uhr), von diesen gelten 693 als genesen. Die Zahl der Infektionen ist damit innerhalb der letzten 24 Stunden um 5 gestiegen.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 3 Patienten mit Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Einer davon wird intensivmedizinisch betreut, keiner beatmet.

Die aktuell 39 Erkrankten wohnen in Ennepetal (2), Gevelsberg (9), Herdecke (5), Schwelm (11), Sprockhövel (3), Wetter (1) und Witten (8). In Breckerfeld und Hattingen ist derzeit niemand am Corona-Virus erkrankt.

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (15), Ennepetal (45), Gevelsberg (73), Hattingen (112), Herdecke (67), Schwelm (72), Sprockhövel (54), Wetter (54) und Witten (201).

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 275 (Vortag 280) Personen im Kreis.

Der Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises wiederholt seine Empfehlung an die weiterführenden Schulen, im Unterricht auch weiterhin freiwillig Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies trage dazu bei, das Infektionsrisiko zu senken, schütze Risikogruppen und mache Konsequenzen eines Corona-Falls für den Schulbetrieb weniger gravierend.