Ein Mofafahrer aus Gelsenkirchen wurde am Dienstag, 16. November, bei einem Abbiegeunfall in Herne-Crange leicht verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach einem beteiligten Lastwagen-Fahrer.

Der Zusammenstoß ereignete sich um kurz vor 13 Uhr auf der Kreuzung Heerstraße/ Corneliusstraße. Zeugenangaben zufolge stoppte ein Lastwagenfahrer, der auf der Heerstraße in Richtung Cranger Straße unterwegs war, aufgrund des Rückstaus seine Maschine und hielt so den Kreuzungsbereich frei. Als ein22-jähriger Autofahrer aus Herne ihm entgegenkam und blinkte, um vor dem Lkw in die Corneliusstraße abzubiegen, soll der Lastwagenfahrer ihm ein Handzeichengegeben haben. Als der 22-Jährige schließlich abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem 47-jährigen Mofafahrer, der auf dem Radstreifen neben dem Lastwagen den Kreuzungsbereich überquerte.

Mofafahrer verletzt

Der 47-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Aufnahme des Unfalls zu kümmern. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro entstanden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den beteiligten Lastwagenfahrer sowie weitere Zeugen, sich zu melden, Tel.0234/909-5206