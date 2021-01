Die Feuerwehr musste heute Nacht zu gleich zwei Großeinsätzen ausrücken.

Zunächst wurde gegen kurz vor drei Uhr ein Feuer in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses an der Berliner Straße / Ecke Heidstraße gemeldet.

Die Feuerwehr evakuierte umgehend das Haus und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Rund 25 Bewohner wurden für die Dauer der Löscharbeiten in einem Bus der HCR untergebracht und dort betreut. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Dieser Einsatz dauerte bis kurz nach fünf Uhr am Morgen. Die Bewohner des Hauses konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nur 10 Minuten nach dieser Meldung wurde die Feuerwehr wegen eines Brandes in einem Supermarkt an der Berliner Straße gerufen. Trotz der sofortigen Brandbekämpfung stürzte das Dach des Supermarktes ein. Wegen des Funkenflugs musste zeitweise auch die Bahnstrecke direkt dahinter gesperrt werden. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort - auch die Feuerwehr aus Bochum kam zur Unterstützung. Beide Brandorte liegen nur rund 150 Meter auseinander - die Polizei ermittelt jetzt zu den Brandursachen.

Quelle: Radio Herne