Lichtspuren zu fotografieren ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Mit ein bisschen Übung schafft man auch als AnfängerIn beachtliche Ergebnisse. Was es braucht: Licht und Zeit.

Wer kennt diese Bilder nicht: Die Autobahn bei Nacht, auf der einen Seite rote, auf der anderen Seite weiße Lichtbänder von vorbeifahrenden Autos, dahinter die nächtliche Kulisse bei Sternen- oder Mondlicht. Wie das geht: Wenn es dunkel wird, treten die hellen Autoscheinwerfer ganz deutlich aus dem dunkleren Umfeld hervor. Was es jetzt noch braucht, ist eine längere Belichtungszeit. So verschwimmen die bewegten Objekte, in unserem Fall die Lichtquelle.

In dieser Woche möchten wir eure aufregendsten Lichtspuren-Fotos sehen. Die müssen natürlich nicht unbedingt eine Autobahn zeigen. Das Prinzip ist einfach und im Grunde eignet sich jede mögliche Lichtquelle. Wir sind gespannt auf eure Werke!

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen

► bis zum darauffolgenden Samstag (15. August) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche