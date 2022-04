Familiensonntag im LWL-Archäologiemuseum Herne

Die Kunstfigur "Professor Stonewall" erwartet die Besucher:innen am Familiensonntag (3.4.) im LWL-Museum für Archäologie in Herne. Nach dem Prinzip eines "Exit Games" können Familien mit Kindern ab acht Jahren beim Programm "Stein auf Stein" um 14 und 16 Uhr auf Schatzsuche durch die Sonderausstellung "Stonehenge" gehen. Rätsel für Rätsel kommen sie den Forschungen des Professors rund um das britische UNESCO-Welterbe auf die Spur und können es so vor der Zerstörung durch Bauunternehmen bewahren. Auch eine Schnupperführung durch die Dauerausstellung und der Rundgang "Stonehenge" stehen am Sonntag auf dem Programm.

Schatzsuche durch die Sonderausstellung "Stonehenge"

Professor Stonewall ist Wissenschaftler und forscht seit vielen Jahren rund um Stonehenge. Doch plötzlich sind seine Forschungen in Gefahr: Ein übler Konzern plant, rund um den Steinkreis zu bauen und hat keine Skrupel, die einzigartigen Spuren der Stein- und Bronzezeit zu zerstören. Dies kann nur verhindert werden, wenn Stonewalls Forschungen an die Öffentlichkeit gelangen, um der ganzen Welt zu zeigen, dass Stonehenge unbedingt zu schützen ist. Doch der britische Wissenschaftler hat seine Forschungen längst außer Landes gebracht. In Herne hat er Spuren gelegt, um sie zu finden. Wie bei einer Schnitzeljagd spüren die Besucher:innen Rätsel für Rätsel auf und kommen so Stonewalls Versteck auf die Spur.

Schnupperführung

Um 14 Uhr lädt das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zur kostenlosen Schnupperführung "Im OnLiner durch die Epochen" ein. Hier können sich die Besucher:innen zurücklehnen und bequem von Zuhause übers Internet oder vor Ort auf eine Zeitreise gehen von der Steinzeit bis in die Gegenwart. In der einstündigen Führung machen sie Station bei Europas einzigem Faustkeil aus Mammutknochen und dem prächtigsten Gefäß der Bronzezeit, der Urne von Gevelinghausen. In einer AR-Anwendung ("augmented reality", zu deutsch erweiterte Realität) begegnen sie dem Fürsten von Beckum und reisen bis ans Ende des Mittelalters, wo eine beeindruckende Turnierrüstung aus Witten-Herbede auf die einstige Blüte der Ritterkultur hinweist. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Frühen Neuzeit bringt der OnLiner die digitalen Besucher:innen sicher zurück ins Hier und Jetzt.

Sonderausstellung "Stonehenge"

Darüber hinaus findet um 16 Uhr eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung "Stonehenge - Von Menschen und Landschaften" statt. Bis zum 25. September 2022 zeigt das LWL-Museum für Archäologie in Herne die Geschichte des berühmtesten archäologischen Denkmals Europas in seiner einzigartig erhaltenen vorgeschichtlichen Umgebung. Die Landschaft von Stonehenge wird der zeitgleichen Entwicklung und gegenwärtigen menschengemachten Landschaften in Westfalen gegenübergestellt. Gemeinsam mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie (LBI ArchPro) werden die neuesten Forschungsergebnisse präsentiert.

virtuell rekonstruierte Landschaften

Der berühmte Steinkreis in Südengland ist ein Beispiel für vorgeschichtliche Bau- und Ingenieurskunst und ihr monumentaler Höhepunkt. Er war Teil einer rituellen Landschaft mit jahrtausendealter Geschichte. Die Tiefe dieser Geschichte wird in Herne und mit der westfälischen Landschaft gestern und heute in Beziehung gesetzt. In der Ausstellung bewegen sich die Besucher:innen durch analoge und virtuell rekonstruierte Landschaften und begeben sich so auf eine Reise durch Raum und Zeit. Sie erleben die Ausmaße des imposanten Steinkreises hautnah durch detailgetreue 1:1-Repliken. Ausgewählte Funde der englischen und westfälischen Archäologie zeigen, mit welchen Mitteln die Landschaften geformt wurden, und bringen den Besucher:innen den prähistorischen Menschen und seine Lebenswelten näher. Mit einem Ausblick auf die moderne Industrie- und Kulturlandschaft Ruhr spannt die Ausstellung einen Bogen bis in unsere Gegenwart.

Da die Plätze begrenzt sind, wird für alle Programme um Anmeldung gebeten unter Tel. 02323-94628-0 oder per E-Mail an: besucherservice-herne@lwl.org. Alle Programm sind kostenlos, zu zahlen ist nur der Museumseintritt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben freien Zutritt.

3G-Regelung

Für die Anwesenheit vor Ort gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) sowie das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2 Maske in den Räumen des Museums.