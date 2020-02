352 Schüler und Schülerinnen rechneten bei der Landesrunde am 22. Februar in Hamm um die Wette, zwei davon kamen aus Herne und eine von ihnen ist Sophia Davydova vom Haranni-Gymnsium.

Die Internationale Mathematik-Olympiade ist die Mathematik-Weltmeisterschaft für Schüler und Schülerinnen und findet jedes Jahr in einem anderen Land statt. Die erste WM wurde 1959 in Rumänien mit Teilnehmern aus sieben Ländern abgehalten. Mittlerweile machen etwa 120 Länder mit. In diesem Jahr findet die WM in St. Petersburg/Russland, 2021 in Washington/USA statt. Für die beiden Herner würde es in die USA gehen, denn die Teilnahme wird von langer Hand vorbereitet.

An den schulinternen Ausscheidungen nahmen in diesem Schuljahr 17.053 Schülerinnen und Schüler teil – ein Rekord. Davon qualifizierten sich 6363 Schüler und Schülerinnen von 568 Schulen für die Regionalrunde und 352 aus 52 Regionen in NRW trafen sich in Hamm zur Landesrunde. Sophia hat also schon ca. 16.700 Schüler und Schülerinnen hinter sich gelassen.

In Hamm musste von 10 bis 12:30 Uhr eine Klausur geschrieben werden. Die Aufgaben kamen vom Mathematik-Olympiaden-Verband in Rostock, die Landesrunden finden in allen Bundesländern zum gleichen Zeitpunkt statt. Nach den Klausuren gab es ein gemeinsames Mittagessen und am Nachmittag noch die Qual der Wahl; aus 15 Aktionen wie Schnupperkurse für einige Sportarten oder einer Einführung in die Molekularbiologie konnte ausgesucht werden.

Die Siegerehrung ist am 21. März im Kurhaus in Hamm. Die 14 Besten vertreten NRW beim Bundesfinale im Mai in Bonn, an dem 196 Schüler teilnehmen. Sechs von ihnen fahren zur WM 2021 in die USA. Drücken wir also noch einmal die Daumen.