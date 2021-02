Der dunkelblaue Himmel, morgens das grelle Licht,

Eine fast ausgestorbene Stadt,

Die Sonne nimmt mir die Sicht,

Das grelle Sonnenlicht

Eine Pandemie zwingt die Menschen aus der Stadt.

Es fährt kein Auto, die Straßen sind leer,

Die Stadt ohne Menschenseele,

Die Menschen in Quarantäne finden es unfair

Alle Läden menschenleer, sogar der Türsteher,

Nur die Vögel, die zwitschern sitzen auf Zaunpfähle.

Doch hängt mein ganzes Herz an dir,

Du ausgestorbene Stadt in Wanne,

So wie ich meinen Verstand verlier,

hoff ich, dass ich raus kann, vor die Tür

Du ausgestorbene Stadt in Wanne.