Freitag! Wieder ist Zeit für neue Fotos aus der Lokalkompass-Community auf unserer Newswall am Limbecker Platz in Essen! Das bedeutet: Fünf neue Schnappschüsse werden ab sofort auf Deutschlands größtem Medien-Bildschirm präsentiert – allerdings mit Einschränkung.

Ihr seid natürlich auch eingeladen, euch die imposante Darstellung vor Ort anzusehen. Aber bitte beachtet die Hygiene-Vorschriften und Sicherheitsabstände. Wir können darauf hoffen, dass viele Menschen eure Bilder an der großen Newswall sehen werden.

Achtung: In den letzten Wochen ist uns ein paarmal gemeldet worden, dass die Ausspielung der Bilder auf der Newswall nicht zu 100% geklappt hat. Bitte fahrt nicht extra nach Essen, nur um die Fotos auf der Wall anzusehen. Wer jedoch zufällig in der Nähe ist, dem sind wir sehr dankbar, wenn er ein Auge auf die Newswall werfen kann und uns meldet, welche Bilder zu sehen sind. Das Problem konnte immer noch nicht behoben werden.

Tipps und Infos

→ Querformat: Das muss einfach. Das Seitenverhältnis ist ca. 6:1, den finalen Ausschnitt wählt die Redaktion.

→ Auflösung: Hier kann ich keinen Wert angeben. Je mehr Pixel, desto besser.

→ Schnappschuss: Wenn ihr das Bild als Schnappschuss anlegt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch gefunden wird. Ein Bild geht in einer großen Bilderstrecke manchmal unter.

Wenn ihr tolle Bilder im Portal entdeckt – lasst es uns wissen und schickt uns den Link an service@lokalkompass.de oder per PN. Herzlichen Glückwunsch an die FotografInnen.

Kurz bevor das Licht ausgeht

Guten Flug ins Wochenende...

Das ist die Natur......

Morgens am See

Nach Regen folgt Sonnenschein