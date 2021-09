Herne. Die Grundschule an der Börsinghauser Straße und die Laurentiusgrundschule laden zum Tag der offenen Tür Eltern der Schulanfänger 22/23 ein.

Es werden am Donnerstag, 23. September, von 15.30 bis 16.30 Uhr Führungen durch die Grundschuleschule an der Börsinghausstraße , mit der Schulleitung, in kleinen Gruppen angeboten.

Man erhält Einblicke in die Klassenräume und die OGS.

In der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr öffnet die GS Laurentiusschule, Gahlenstraße 5, ihre Türen für Eltern von Schulanfängern. Man kann sich vor der Schulanmeldung über den Unterricht und das Schulleben informieren. Die Schulleitung und eine sozialpädagogische Fachkraft stehen für Fragen zur Verfügung.

Anmeldungen sind nicht notwendig. Alle Interessierten müssen einen Immunisierungsnachweis oder aktuellen Coronatest mitbringen. Im Gebäude gilt jeweils eine Maskenpflicht!