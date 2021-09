Edelfalter liebt Nashi-Baum

Auffallend stark vertreten, der Admiral.

Einer der bekanntesten Edelfalter hat in diesem Jahr seine eine besondere Zuneigung zum Nashibaum entdeckt.

Septemberfrüchte

Wo sonst in großer Anzahl Bienen und Wespen sich an den reifen Früchten laben hat bereits vorzeit in großer Anzahl der Admiral sich mit diesem Baum angefreundet.