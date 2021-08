Dachbegrünung für den Umwelt und Klimaschutz.



Umweltschutz geht uns alle an.



Mit großem Interesse habe ich gelesen, die Stadt Herne will mehr für den Umweltschutz leisten.

Diese Mitteilung hört sich ja richtig gut an, aber……………..

Für die Begrünung von Haus und Garagendächern bietet die Stadt Herne Unterstützung für Firmen und Hauseignern an.

Kleintiere aber auch Pflanzen würden es uns danken.

Noch vor ein paar Jahren wurden der Buschmannshof und der Glückaufplatz gegen den Willen von vielen Bürgern mit Betonplatten und Steinen total versiegelt, nur weil es Geldspritzen gegen hat.

Hier könnte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und an den Rückbau dieser Flächen denken. Das wäre dann echter und ehrlicher Umweltschutz.

Regenwasser ungenutzt in die Kanalisation fließen zu lassen hat mit Umweltschutz nichts zu tun.

Die Stadt kann wesentlich mehr machen als nur die Bevölkerung dazu aufzurufen hier richtiges zu tun.

Ich habe schon vor Jahren auf meinem kleinen Gartenstück (2 m X 10 m) vor dem Balkon etliche Bäume gepflanzt und mit vielen Pflanzen begrünt, leider lässt sich nicht mehr daraus machen.

