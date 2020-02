Thüringen hat gewählt und Chaos hinterlassen. Ein schwarzer Tag für Deutschland.

Gibt es noch Moral und Anstand in der deutschen Politik?

Thüringen war eine große politische Einfältigkeit, ja eine Dummheit der Mitwirkenden.

Der Wählerwille wurde glatt ignoriert.

Zeigt Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Chefin Führungsschwäche?

In Thüringen wurde der Vorsitzende einer 5-%-Partei Thomas Kemmerich mit Hilfe von Björn Höcke (AfD) und Mike Mohring (CDU) zum Ministerpräsidenten gewählt und anschießend sehr schnell vereidigt. Laut Christian Lindner war Thomas Kemmerich von der Wahl so übermannt, dass es ihm als Politikprofi nicht auffiel, wie er reingelegt wurde. Wolfgang Kubicki (FDP und Anwalt für gut situierte) zeigte offen seine Begeisterung. Auch eine kleinlaute Korrektur der CDU und FDP macht diesen bösen Albtraum nicht besser. Der Schaden ist nun vorhanden. Wer jetzt noch FDP oder CDU wählt, wählt der im Zweifel auch die AfD mit?

Der Rücktritt von Thomas Kemmerich war unerlässlich, ist aber nicht überzeugend und kostet dem Steuerzahler mindesten 93 000 €.

Björn Höcke die Hand zu geben (Kemmerich) egal aus welchen Gründen auch immer, kann nicht einfach so hingenommen werden.

Anhang.

Schon die letzte Europawahl war voller Intrigen und führte fatalerweise dazu, dass eine ehemalige deutsche Verteidigungsministerin, die ihr Diensthandy möglicherweise komplett gelöscht haben soll, EU Kommissionsvorsitzende wurde.