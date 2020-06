Kriminelle Ausschreitungen in Stuttgart und immer mehr auch an anderen Orten.

Nicht nachvollziehbare Zerstörung und Plünderung.



Das Eigentum anderer Menschen wird in keiner Weise respektiert.

Ein Junger krimineller springt einem Polizisten mit Wucht in den Rücken.

Horden, die Läden zerstören und plündern.

Um Fassung ringend habe ich die schockierenden Bilder aus Stuttgart empfunden.

Eine kriminelle Meute schmissen Pflastersteine auf Polizeiautos und Polizisten.

Schaufensterscheiben wurden zertrümmert und anschließend geplündert.

Der Innenminister von Baden-Württembergs Thomas Strobl (CDU) kündigte an, mit voller Härte des Gesetzes gegen die kriminellen Unruhestifter vorzugehen.

Dafür wurde eine 40-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe und Bilder, sowie Videos den Behörden zur Verfügung zu stellen.

Frage:

Ist Deutschland ein Eldorado für kriminelle Horden?

Verheizen wir unsere gut ausgebildete hoch motivierte liberale Polizei bei solchen Einsätzen?