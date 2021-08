Die Stadt Herne hat einen Teil der Verwaltungsgebäude mit Abfahrtsmonitoren ausgestattet. Die Monitore bieten Informationen über die Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) am jeweiligen Standort. Sie sollen dazu motivieren auf Bus und Bahn umzusteigen.

Hierzu werden in Zusammenarbeit mit der HCR die Abfahrtszeiten an den umliegenden Haltestellen und ein Umgebungsplan angezeigt. Auf diese Weise können die Haltestellen einfacher gefunden werden und Fahrgäste wissen zuvor, ob ihr Bus pünktlich ist.

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr hat in einem ersten Schritt elf Abfahrtsmonitore an neun Standorten installiert. Die ersten Bildschirme sind seit Ende Juni in Betrieb.

Folgende Standorte wurden mit Abfahrtsmonitoren ausgestattet:

Rathaus Herne

Rathaus Wanne

Hauptbibliothek Wanne

Haus am Grünen Ring

Technisches Rathaus

Verwaltungsgebäude Freiligrathstraße

Kulturzentrum

Verwaltungsgebäude Südstraße

Zentraler Betriebshof (Meesmannstraße)

Weitere Standorte sollen folgen.

Die Umsetzung hat rund 15.000 Euro gekostet und wurde komplett aus Mitteln des ÖPNV finanziert. Die Einrichtung von Abfahrtsmonitoren ist auch für Unternehmen in der Regel mit geringem Aufwand möglich. Sollte Interesse bestehen, steht die HCR hierzu mit Informationen zur Verfügung.