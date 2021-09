Bombenentschärfung am Lohofer Feld

Drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Sonntag, 19. September 2021, erfolgreich entschärft worden. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben und die Anwohnerinnen und Anwohner können in ihre Häuser zurückkehren.

Die 250-Kilogramm-Bomben, zwei amerikanische und eine britische, waren am Sonntagmorgen bei Kampfmittelsondierungen entdeckt worden. Daraufhin wurde am Samstag, 18. September 2021, das Evangelische Krankenhaus evakuiert worden. Am Sonntagmorgen mussten zusätzlich etwa 1500 Anwohner ihre Häuser verlassen. Um 13 Uhr hatten alle Personen das Gebiet verlassen, um 14.15 Uhr meldete der Kampfmittelexperte, dass alle drei Bomben entschärft sind. Die Sperrungen rund um das Lohofer Feld werden nun aufgehoben, die Menschen können in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt verliefen die Evakuierung und die Entschärfung ohne Schwierigkeiten.



Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Herne hatte die Anwohner informiert und das Gebiet zu Fuß und mir Hilfe einer Drohne kontrolliert. Dabei wurden keine weiteren Personen entdeckt.

16 Menschen mussten mit Krankentransporten in Sicherheit gebracht werden. Inzwischen halten sich 19 Anwohner im Sportpark Eickel auf, die nicht wissen, wo sie sonst den Tag verbringen können.

Insgesamt lief die Evakuierung ohne besondere Vorkommnisse.

