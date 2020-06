Covid-19 macht mobil!

Fast täglich bei milden oder sommerlichen Temperaturen sind die vielen Fahrradrouten quer durch Revier fest in Radler-Hand!

Ob Tages- oder Rundtouren das Angebot ist fast grenzenlos.

Nutzen an Werktagen von früh bis spät Ruheständler ihre vertrauten Routen tummeln sich an Wochenenden, Feiertagen oder arbeitsfreien Tagen tausende Bürger mit ihrem neu entdeckten Freiheitsgefühl die wunderschönen Routen an Ruhr, Emscher, Rhein-Herne-Kanal, Dortmund-Ems-Kanal oder rund um den Baldeneysee.