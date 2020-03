Fast Menschenleer

Weil ich zur Apotheke mußte, habe ich am Samstag, 28.3.2020 die Gelegenheit genutzt um einige Bilder in der Innenstadt zu machen.An einem Samstagvormittag, an dem zu normalen Zeiten viele Menschen die Bahnhofstrasse bevölkern, war es erschreckend leer.Aber zu Zeiten von Corona sehe ich das als gutes Zeichen. Die Bürger zeigen Verständnis und bleiben zu Hause. Nur notwendige Dinge werden erledigt.Wollen wir hoffen, dass alle Maßnahmen dazu beitragen, die Situation in den Griff zu bekommen.Bleiben Sie gesund.