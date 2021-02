Eltern sollten ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Gewässern spielen lassen. Auch Personen, die mit ihren Hunden spazieren gehen, sollten vorsichtig sein, wenn sie ihr Tier frei laufen lassen. Das Einbrechen in vermeintlich zugefrorene Seen kann lebensgefährlich sein. Bei Notfällen sollte immer die Feuerwehr unter der Nummer 112 gerufen werden.