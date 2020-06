Nach dreimonatiger Corona-Pause ist es endlich soweit: Alle Kinder, die in der Zwergenkita im Gertrudis-Hospital in Herten-Westerholt vor der Corona-Krise regelmäßig betreut wurden, dürfen jetzt wieder zusammen toben und spielen.



„Wir freuen uns sehr, unsere Kita-Kinder unter Einhaltung aller erforderlichen Hygienemaßnahmen erneut bei uns begrüßen zu dürfen“, erklärt Stefanie Schimanski, U3-Fachkraft für frühkindliche Bildung und Erziehung, und fügt hinzu: „Die lange Pause war nicht nur für uns eine schwierige Zeit. Auch unsere Kita-Kinder und ihre Eltern mussten eine lange Durststrecke ohne Betreuung überstehen.“ Aber der Neustart geht mit ein paar Umstellungen einher: Die Eltern müssen – mit Mund-Nasen-Schutz versehen – ihre Kinder über einen separaten Eingang an die Kita-Mitarbeiter übergeben. Zuvor müssen die Hände zweimal desinfiziert sowie Kontakt- und Gesundheitsformulare ausgefüllt werden. Auch die Räumlichkeiten, Tische und das Spielzeug werden regelmäßig desinfiziert. Zum Juli nimmt die Zwergenkita im Westerholter Gertrudis-Hospital darüber hinaus wieder Kinder auf: Wer mehr hierzu erfahren möchte, ruft beim Kita-Team unter der Telefonnummer 0209 6191-592 an. Weitere Informationen zum Klinikverbund der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH finden Interessierte auf der Homepage www.kkrn.de sowie auf dem neuen Facebook- und Instagram-Kanal.