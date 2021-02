Die Vereine der ersten Basketball-Regionalliga, zu denen die Hertener Löwen und Citybasket Recklinghausen gehören, haben sich in einer virtuellen Mitgliederkonferenz des Westdeutschen Basketballverbands (WBV) zum Re-Start in der Liga ausgetauscht. Dieser soll am Freitag, 30. April, stattfinden.

Es ist die dritte Verschiebung des Termins seit den bundesweiten Einschränkungen von November. Zuletzt hatten WBV und Vereine auf einen Neustart im März gehofft. Jetzt steht fest: Dieser Termin kann nicht eingehalten werden. Die pandemische Lage ist zu ungewiss, und die Spieler brauchen eine Vorbereitungszeit im gemeinsamen Training, ehe sie wieder in den Ligabetrieb starten können, sonst ist das Verletzungsrisiko zu groß.

Mit dem neuen Plan entfällt die geplante Fortführung der Hauptrunde. Stattdessen sollen die Teams, zu denen die erste Herrenmannschaft der Hertener Löwen gehört, in einer einfachen Playoff-Runde um den Aufstieg spielen. Absteiger soll es weiterhin nicht geben. Die Abschlusstabelle besteht dann aus dem Stand von Oktober. Die ersten drei Mannschaften erhalten für die Play-Offs ein Freilos, nach aktuellem Stand sind das Ibbenbüren, Grevenbroich und Deutz. Die Hertener Löwen stehen auf Platz sieben.

Für sie würde der Re-Start ein Heimspiel gegen Bonn bedeuten, das am Samstag, 1. Mai, stattfinden soll. Wenn die Löwen dieses Spiel als Sieger beenden, geht es für sie weiter mit einem Auswärtsspiel in Grevenbroich. Anders als bei klassischen Play-Offs im deutschen Basketball gibt es pro Paarung nur ein Spiel. Die Verantwortlichen des WBV äußerten sich so dazu: „Wir können nur den Spielbetrieb starten, wenn für alle Vereine im WBV kalkulierbare Bedingungen herrschen. Vor einem Spielstart müssen die Vereine die Chance haben sich im Trainingsbetrieb vorzubereiten. Ebenfalls wird ein Ampelsystem diskutiert in dem klar geregelt, wie und unter welchen Auflagen ein Spielbetrieb möglich ist.“

Ob es bei dem Plan für die Regionalliga bleibt, wollen der WBV und die Vereine am 25. Februar entscheiden. Für die Jugend- und Seniorenteams der Vereine lautet die vorläufige Entscheidung: Saisonstart 3. Mai.