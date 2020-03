Jahreshauptversammlung MSC Herten

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des MSC Herten bei Vangelis im alten Rosengarten. Vereinsvorstand Uwe Händly begrüßte die Anwesenden. Im Besonderen Bernd Kurzweg, Vorstandsvorsitzender vom ADAC Westfalen, der als Ehrengast geladen war. Es gab einen kurzen Überblick zum aktuellen Stand im MSC. Der Motorsportclub hat momentan über 100 Mitglieder, davon 17 aktive Jugendliche.

Diese sind nicht nur aktiv sondern auch überaus erfolgreich. Jugendgruppenleiter Karsten Jürgensmeyer präsentierte eine respektable Liste der Titel, die die jungen Motorsportler in der vergangenen Saison erlangt haben! Sowohl in der Mannschafts- auch in den Einzelwertungen sind die jungen Hertener nicht nur in der Westfalenmeisterschaft immer auf den vorderen Plätzen. Auch auf Bundesebene war die heimische Jugendgruppe vertreten. Darüber hinaus unternahmen sie zahlreiche Aktivitäten außerhalb des normalen Vereinslebens. Unter anderem gemeinsame Ausflüge zum 24h Rennen am Nürburgring oder ein Zeltlager in Norddeutschland standen ebenso in dem Terminkalender wie die erfolgreiche Teilnahme an der Hertener Schneeball Challenge. Über Langeweile können die Jugendlichen sich nicht beschweren. Das neue Trainings- und Veranstaltungsgelände bei Aldi in Herten Süd kommt super an. Besonderer Dank an dieser Stelle auch noch einmal für die hervorragende Unterstützung durch Aldi! Insgesamt läuft bei der Jugendgruppe alles rund. Allerdings wird dringend ein alternativer Stellplatz für das Material der Jugendgruppe nebst Vereinsanhänger benötigt. Eine XXL Garage oder trockene Lagerhalle wäre ideal. Wenn jemand etwas in der Art zur Vermietung frei hat möge er sich bitte beim MSC melden!

Es folgte ein Rückblick des Sportleiters Georg Bödecker. Der MSC war in der vergangenen Saison sehr erfolgreich beim Auto- und Motorrad- Turnier. Zahlreiche Titel gingen hier nach Herten. Auch das bereits traditionelle 3Std. Rennen auf der Daytona Kartbahn in Essen war wieder gut besucht.

Es folgten die Wahlen. Als Geschäftsführer wurde Andreas Block wiedergewählt. Neuer Sportleiter ist jetzt Devin Jürgensmeyer. Er löst Georg Bödecker ab, der aus Zeitgründen auf eine Neuwahl verzichtete. Helmut Leuermann stand erneut zur Wahl als 2. Rechnungsprüfer und bleibt dem MSC auch weiterhin in diesem Amt erhalten.

Der Vorstand ist mit der Momentanen Situation zufrieden. Es wird aber darüber nachgedacht wie man den Verein in Zukunft gestalten könnte. E- Sports und Sim Racing werden sicherlich ein Thema sein. Es erwarten den MSC also spannende Veränderungen!

Neujahrsempfang mit Verleihung der Ewald Kroth Medaille

Beim vorausgegangenen Neujahrsempfang des MSC Herten ging es dieses Jahr ganz entspannt zu. Nach dem Sektempfang gab es einen Jahresrückblick über die Vereinstätigkeiten und Erfolge. Eine beachtliche Liste! Dann stärkten sich alle Anwesenden an dem reichhaltigen und leckeren Buffet bei Vangelis. anschließend wurden vier Vereinsmitglieder für besondere Bemühungen im Rahmen des Ehrenamtes geehrt. Der ADAC vergibt zu diesem Zweck die Ewald Kroth Medaille. Vitali Quade bekam die EKM in Bronze für besondere Verdienste als Trainer in der Jugendgruppe.

Ebenfalls in Bronze ging diese Auszeichnung an Andreas Block für langjährige Arbeit im Vorstand. Roland Braun sorgt immer dafür, dass die Jugendgruppe funktionierende Karts, Fahrräder und Roller zur Verfügung hat. Als Schrauber erhielt auch er die Medaille in Bronze. Für langjährigen, unermüdlichen Einsatz als Jugendgruppenleiter erhielt Karsten Jürgensmeyer die Ewald Kroth Medaille in Silber!