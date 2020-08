Am letzten Donnerstagvormittag, 13. August, kam es in der Zeit von 9.15 Uhr bis

14.30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl in ein Reihenhaus an der Straße Kilvertzheide in Hilden.

Der oder die unbekannten Täter gelangten, nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, vermutlich durch eine lediglich zugezogene Terrassentür in die Wohnräumlichkeiten der Geschädigten. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und verließen das Reihenhaus vermutlich auf dem Einstiegsweg. Anschließend flohen sie unerkannt in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machten steht nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat bitte die 110 wählen!