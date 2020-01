„Am 27.1. darf das fast komplette Joerg Kaufmann Quartett begrüßen", freut sich Axel Fischbacher, Organisator der Blue-Monday-Reihe. Vor rund zehn Jahren war er selbst mit dem Quartett viel auf Tour.



Bis auf den Bassisten, am Montag spielt Reza Askari Bass, "sind wir mit Joerg Kaufmann am Saxophon und Nils Tegen an den Drums sowie mir an der Gitarre, komplett. Ich freue mich auf diese Besetzung." Gespielt werde „aufgeklärter Bebop“. Fischbacher freut sich "auf ein cooles Konzert!“

Das Clubjazzkonzert im Hildener Blue Note, Klotzstrasse 22, beginnt um 20.30 Uhr, Einlass eine halbe Stunde vorher. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Joerg Kaufmann

Joerg Kaufmann, Saxophon, studierte ab 1980 zunächst Schulmusik und Germanistik an der Musikhochschule des Saarlandes. 1983 folgte ein Wechsel an die Musikhochschule Köln. 1990 wurde Kaufmann Dozent an der Musikhochschule in Arnhem (Niederlande) und 1991 künstlerischer Leiter der Bayer Big Band, die er heute immer noch leitet. Nach einer zwanzigjährigen Lehrtätigkeit an der Musikhochschule in Arnhem und Lehraufträgen in Köln und Mainz studiert Joerg Kaufmann von 2010 bis 2012 selbst noch einmal selbst und beendet die Ausbildung mit einem zweiten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen im Jahr 2012. Seit 2012 ist Kaufmann neben seiner Tätigkeit als Musiker auch Lehrer für Musik und das Fach „Darstellen und Gestalten“ an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in Langenfeld.

Reza Askari

Reza Askari, Kontrabass. Geboren 1986 in Fulda, erlernte er im Alter von acht Jahren das Klavierspiel und wechselte mit 12 Jahren zum E- Bass. Nach seinem Abitur begann er 2006 sein Musikstudium mit der Fachrichtung Jazz E-Bass an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Marius Goldhammer. Ab 2008 studierte er zusätzlich Kontrabass ebenfalls an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, das er Im September 2012 mit Auszeichnung beendete. Von 2012 bis 2014 studierte er sein Master Of Improvising Arts an der Folkwang Universität der Künste in Essen, das er mit Bestnote abschloss. Reza spielte von 2009-2011 in der Konzertbesetzung des Bundesjazzorchester.

Nils Tegen

Nils Tegen, Drums, absolvierte sein Konzertexamen für Jazzklavier an der Hochschule in Köln im Jahr 2003. Er ist seit 19 Jahren als Schlagzeuger tätig. Mit beiden Instrumenten und auch auf seinem dritten Betätigungsfeld, der Komposition, kam es zu musikalischen Begegnungen mit einigen der wichtigsten Jazzmusikern Deutschlands und der internationalen Szene kam. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit als Jazzmusiker arbeitet er auch immer wieder mit Projekten aus dem Pop - und Rocksektor uns ist darüberhinaus auch als Lehrer für Klavier und Keyboard und Schlagzeug tätig.

Axel Fischbacher

Axel Fischbacher, Guitar, 1956 in Lübeck geboren, beherrscht alle Spielarten des Genres von Bebop über Jazzrock bis hin zum Blues und verbindet sie zu seinem ganz eigenen, charakteristischen Sound.

Im Laufe seines Lebens spielt er Tourneen in Europa, Kanada und den USA. Fischbacher ist Initiator und künstlerischer Leiter der Konzertreihen „Blue Monday“ (Hilden), „Capio-Jazz“ (Hilden) und „Jazzattack“ (Krefeld), sowie der Jazz-Masterclasses „Summerjazz“, „Vocaljazz“, „Crossover Bandmeeting“ und „Guitarmeeting“ in Hilden.