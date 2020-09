Harfenklänge aus Irland und Schottland sind am Mittwoch, 16. September, ab 18.30 Uhr in der Reformationskirche am Alten Markt, zu hören. Der international renommierte Harfenist Tom Daun stellt im Rahmen der Kammermusikreihe „Kunst um Halb 7“ mit seinem Programm „O´Carolans´s Dream“ keltische Klänge auf der Clarsach, der alten irischen Harfe, vor.

„Der Klang der Harfe verzaubert das Herz der Dame. Süß ist ihr Ton wie der Ruf des Kuckucks, sanft wie das Rauschen der Wellen am Strand, sehnsuchtsvoll wie der Gesang des Schwanes auf dem Fluss.“ In poetischen Worten priesen die keltischen Dichter des Mittelalters den Zauber der „Clarsach“ an.

Daun spielt Melodien des berühmten blinden Barden Turlough O´Carolan, traditionelle Weisen aus Irlaund und Schottland, melancholische Balladen sowie muntere Jigs und Reels.

Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr sind im Derpart Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73 oder online über www.neanderticket.de erhältlich. Die Vorverkaufsstelle ist aktuell Montag bis Freitag von 12 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Aufgrund der geltenden Hygiene-Bestimmungen ist das Platzkontingent stark limitiert. Das Kulturamt rät daher den Vorverkauf für Eintrittskarten zu nutzen. Die Eintrittskarten sind als Fahrausweis im VRR-Gebiet gültig. Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn.