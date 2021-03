Die Hildener Stadtbücherei, Nove-Mesto-Platz 3, beteiligt sich an der "Nacht der Bibliotheken" mit verschiedenen Angeboten. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Veranstaltungen, die unter dem Motto „…mitmischen“ stehen, in diesem Jahr erstmals digital oder „to go“ stattfinden.

Eingeläutet wurde die „Nacht der Bibliotheken“ in Hilden mit der ersten „Mitmisch-Aktion“ für Kinder: „Knetseife to go“. Kinder konnten in der ersten Märzwoche in der Bibliothek eine kostenlose Tüte mit Material zur Herstellung von Knetseife und eine kleine Überraschung abholen. Die Ergebnisse werden auf den Social-Media-Kanälen der Bibliothek veröffentlicht.An kreative Erwachsene richtete sich die Aktion „Kreativdosen“. Mit deren Inhalt konnten Grußkarten gebastelt und Verpackungen verschönert werden.

Am Freitag, 19. März, selbst finden mehrere Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene statt:

Autorenlesung: Das Highlight ist die die Live-Lesung mit dem Schauspieler und Buchautor Christian Berkel um 20 Uhr. Die Lesung, die von den Stadtbüchereien des Kreises Mettmann veranstaltet wird, wird per Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der Bibliothek Monheim am Rhein veröffentlicht. So kann jeder, der über ein internetfähiges Endgerät verfügt, die Lesung barrierefrei ansehen. Es ist möglich, Fragen an den Autor über die Bibliothek Monheim zu stellen. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse werden bei der Lesung eingeblendet. Kostenlosen Zugang erhalten Interessierte direkt über den QR-Code.

Steine bemalen: Kinder können sich am 19. März im Eingangsbereich der Bibliothek zwischen 10 und 18 Uhr kontaktlos eine kostenlose Tüte mit Material zum Bemalen von Steinen abholen. In der Tüte ist ein Stein und Acrylfarbe, Lack und Material um den bemalten Stein zu verschönern. Aus den bemalten Steinen soll eine Steinschlage entstehen, die um am Gebäude der Stadtbücherei Hilden herum geht. Dort können die bemalten Steine ausgelegt werden. Das Team der Bibliothek legt den Anfang der Schlange. Bibliothekarin Stefanie Krüger: „Ich freue mich schon sehr darauf, selbst einen Stein zu bemalen und hoffe, dass die Aktion zur Nacht der Bibliotheken gut angenommen wird.“

3D-Drucker: Mit dem „Overlord Pro“ hat die Stadtbücherei Hilden für ihre Kunden einen 3D-Drucker erworben. Im Rahmen des digitalen Schulungsangebotes können erste Schritte und Möglichkeiten im Umgang mit dem Drucker kennen gelernt werden. Das Angebot ist kostenfrei ab 15 Uhr über den YouTube-Kanal der Stadtbücherei Hilden aufrufbar.