Seit Mitte der Woche - genau seit vergangenem Mittwoch - wehen zwei Fahnen mit Weihnachts- und Neujahrswünschen an der Fassade des Bürgerhauses.

Mit Genehmigung der Stadt Hilden setzte das Stadtmarketing seine Idee um. Hatte man die Innenstadt in den letzten Wochen mit mehr Tannenbäumen und Lametta als sonst in der Weihnachtszeit aufgehübscht - sind jetzt die beiden Fahnen dekoratives Highlight und gleichzeitig eine nette Botschaft mit den besten Wünschen, auch für das kommende Jahr, an die Menschen der Stadt.