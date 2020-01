Am kommenden Montag, 13. Januar, steht Funky-Jazz auf dem Programm des Blue Monday. Los geht es in der „Blue Note“ Bar im Hotel am Stadtpark, Klotzstraße 22, um 20.30 Uhr.

Einlass zu dem Konzert ist eine halbe Stunde eher. Die Karten für das Konzert kosten zehn Euro. Das Abo für alle Blue Mondays (inklusive der Specials) kostet von Januar bis Juni 90 Euro. Die Abo-Karte kann auch an der Abendkasse erworben werden.

"Ich habe mit allen Kollegen schon oft gespielt", sagt Fischbacher, der den Part an der Gitarre übernimmt und zugleich die Reihe organisiert.

Thorsten Heitzmann, Posaune, zählt zu den Dozenten zahlreicher vergangenen Jazzworkshops. Nach Abitur und Zivildienst folgte das Studium der Jazz-Posaune an der Hochschule für Musik Köln. In dieser Zeit war Heitzmann Mitglied im Landesjugendjazzorchester NRW und im Bundesjugendjazzorchester.

Es folgten Engagements bei verschiedenen Musicals, Bands und in der AnkeLateNight Show. Zusätzlich unterrichtet er an der Musikschule Bergheim sowie privat.

Juan Camilo Villa, E-Bass, wurde 1983 in Barranquilla geboren. Er begann seine Karriere als Musiker im Alter von zehn Jahren in der kolumbianischen Karibik an der Deutschen Schule seiner Geburtsstadt. Villa studierte Jazz E-Bass an der Musikhochschule in Essen. 2008 erhielt Villa als unabhängiger Künstler den Folkwangpreis. Er nahm an Produktionen mit der NDR Bigband, WDR- Rundfunkorchester teil. Er ist zur Zeit Dozent an der Musikhochschule Rotterdam (Codarts) für das Fach Latin Jazz (E-Bass) und ist als Musiker in der Europäisch/internationalen Latin Jazz-Szene unterwegs.

Andy Pilger, Drums, zählt zu den versiertesten All around Top Drummern Deutschlands. Er spielte sowohl mit internationalen Jazz-Größen wie Dave Liebmann als auch mit Pop/Rock Künstlern wie den Weather Girls, Gitte und Peter Horton. Er erhielt gerade Platin für das Starlight Express Live Album. In den 29 Jahren erreichte er als fester Drummer am Bochumer Musicalstandort schon über 16 Millionen Zuschauer.

Axel Fischbacher, Guitar, 1956 in Lübeck geboren, zählt schon lange zu den Spitzensolisten der europäischen Szene. Zu Beginn seiner Karriere noch oft als Sideman diverser Rock- und Popkünstler beschäftigt, wendete er sich schnell und exklusiv dem Jazz zu. Außerdem vertonte er ganze Serien („Sekt oder Selters“) und ist Komponist und Produzent von Film-, TV- und Schauspielmusik sowie Organisator der Blue Mondays.