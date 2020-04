An den Sonntagen finden ja weiterhin keine Gottesdienste in den Kirchen statt. Dennoch haben die Menschen die Gelegenheit, die ihnen vertrauten Geistlichen im Internet bei Gottesdiensten zu erleben. Deswegen bietet die Evangelische Kirche die Gottesdienste via Internet an.

Am Palmsonntag, 5. April, ist Pfarrer Joachim Rönsch auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Hilden zu sehen. „Gerade der Palmsonntag am Beginn der Karwoche markiert für uns Christen ja einen weiteren gottesdienstlichen Schwerpunkt der Passionszeit,“ so Rönsch. Der Pfarrer freut sich, dass auch Kantor Friedhelm Haverkamp mit Orgelstücken den Gottesdienst ausgestaltet.

Der Gottesdienst ist am Sonntag über die Internetseite www.evangelisches-hilden.de zu sehen.