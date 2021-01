Nach dem Jahreswechsel gibt die VHS Hilden-Haan jetzt ein Lebenszeichen von sich. Zwar ruht im Zuge der Pandemiebekämpfung bis auf Weiteres auch der Kursbetrieb der VHS Hilden-Haan, dennoch gibt es einige Lebenszeichen und viel Vorfreude auf die Zeit nach der Pandemie!

Zum Beispiel ist das neue Programm 1/2021 erschienen. Die VHS Hilden-Haan plant, im ersten Semester 2021 wieder knapp 450 Veranstaltungen anzubieten. Das Jahresthema 2021 lautet "Open Air". Interessierte finden das Programm wie lange geplant seit dieser Woche in gedruckter Form in den Geschäftsstellen, den Rathäusern beider Städte und in vielen Geschäften, Banken, Sparkassen und anderen ausgewählten Orten in Hilden und Haan. Wegen des Lockdowns sind die meisten Abholstellen bis auf Weiteres geschlossen, vor der Geschäftsstelle Haan und im Foyer der Hauptgeschäftsstelle in Hilden befinden sich jedoch Zeitungsständer mit Programmen.

Da das Programm vollständig im Internet unter www.vhs-hilden-haan.de zu finden ist, kann es aber auch zuhause in aller Ruhe studiert werden.

Für alle, die der VHS auch in der Zeit des Lockdowns treu bleiben möchten, wurde ein kleines Online-Angebot zusammengestellt. Folgende Kurse/Vorträge lassen sich, teils kostenlos, teils gebührenpflichtig aber ermäßigt, von zu Hause aus belegen. Die Anmeldung funktioniert mit einer gültigen E-Mail-Adresse über die Website der VHS. Teilnehmer werden danach leicht verständlich in das System der VHS-Cloud eingeführt.

"Dimensions in Testimony" ist das weltweit erste Projekt, das eine Interaktion mit Videobiografien von Überlebenden des Holocaust ermöglicht. Die VHS Hilden-Haan ermöglicht die Teilnahme an der Testphase. Nutzen Sie diese einzigartige Chance am 14. Januar entweder um 14 oder um 16.15 Uhr. Mehr Infos gibt es unter der Kursnummer U11013 oder im gedruckten Programm.

Am Montag, 18. Januar, geht es zwischen 18.30 und 20 Uhr los mit den ersten „Brennpunkten der Weltpolitik“ – online! Die 59. Präsidentschaftswahlen in der USA werden mit der Regionalwissenschaftlerin für Nordamerika und Projektmanagerin der Deutschen Welle, Sepideh Parsa, besprochen. Die Online-TN-Gebühr beträgt 6 Euro.

Professor Horst A. Wessel spricht im Rahmen der Reihe „Europa und die Welt“ am Mittwoch, 20. Januar, zwischen 19 und 20.30 Uhr zur Geschichte Europas – ebenfalls zum ersten Mal online. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Europa-Union Haan statt.

Der Vortrag „Buddhistische Psychologie“ mit Bork Drewer am Donnerstag, 21. Januar, wird von 18.30 bis 20 Uhr ebenfalls als Online-Kurs angeboten. Die Teilnahme-Gebühr beträgt 4 Euro.

Wann immer möglich und gewünscht, werden die Fremdsprachenkurse vorübergehend online in der vhs.cloud angeboten. Die aktuellen online-Kurse finden Interessierte auch auf der Homepage.

Übrigens: Die VHS Hilden-Haan hat nun auch einen youtube-Kanal: Einfach „VHS Hilden-Haan“ ins Suchfeld geben, Film anklicken und zurücklehnen.