Nach einer erfolgreichen Premiere unter freiem Himmel findet auch das kommende Capio Jazz-Konzert im Klinikpark an der Hagelkreuzstraße 37 in Hilden statt. Am Sonntag, 13. September, gestaltet das Quartett Acoustic Blue Zone um 17 Uhr den frühen Abend.

Zu den Hygienemaßnahmen gehören Abstand-Regelungen, das Tragen des Mund- Nasen-Schutz beim Verlassen des eigenen Sitzplatzes und die Registrierung am Parkeingang. Die Bühne ist auf der Terrasse. Philomena Grütter (Gesang, Foto), Axel Fischbacher (Gitarre), Stefan Grütter (Gitarre) und Julia Hofer (Bass) spielen stimmungsvoll arrangierte Kompositionen, die Freiraum für Improvisation lassen. Ihr Fokus liegt auf natürlicher, ehrlicher Musik, die direkt ins Herz geht – mit leidenschaftlichen Gitarrenstatements voller Authentizität, solistischer Qualität und Spielfreude. Karten sind für den Preis von 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) ausschließlich an der Tageskasse erhältlich, Einlass ist ab 16 Uhr. Der Zugang erfolgt über den Durchgang vom Parkplatz an der Alten Villa der Capio Klinik im Park.