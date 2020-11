Traditionell findet am ersten Adventswochenende der große Hildener Weihnachtsmarkt statt. Zahlreiche Hildener Vereine helfen mit, der Innenstadt an diesem Wochenende einen ganz besonderen Glanz zu verleihen. Auf dem Markt gibt es ein umfangreiches Bühnenprogramm, die ganze Stadt ist auf den Beinen und man trifft sich … In diesem Jahr aber leider nicht!

Für die gesamte Adventszeit gilt: Kein Winterdorf, kein Kinderkarussell, kein Besuch vom Nikolaus oder von Weihnachstengeln, die kleine Geschenke verteilen, kein musikalisches Unterhaltungsprogramm. Alles nicht möglich.

Tannenbäume mit üppigem Schmuck

Um dennoch die Innenstadt besonders schön erstrahlen zu lassen, hat Stadtmarketing Hilden in diesem Jahr, zusätzlich zu Vertrautem, besondere Maßnahmen ergriffen: Die zirka 90 Sterne des Winterlichts (Weihnachtsbeleuchtung) wurden wieder montiert und in Betrieb genommen. Die Stadt wurde bei der „Pflanzung“ des Winterwaldes auf dem Ellen-Wiederhold-Platz unterstützt.

Die großen Tannenbäume auf dem Markt, vor der Jacobuskirche und auf dem Warrington Platz wurden mit deutlich mehr Licht und üppigerem Schmuck versehen, rund 800 Christbaumkugeln wurden hier aufgehängt. Die Eiche auf dem Markt erstrahlt, nach Einbruch der Dunkelheit, ab sofort in bunten Farben und über der Mittelstraße flattern nun 20 Weihnachtswimpelketten.

80 Tannenbäume wurden in der Fußgängerzone aufgestellt, die teilweise noch von Kindergärten oder Nachbarn geschmückt werden. Was noch folgt, ist die Montage der beleuchteten Turmkreuze auf der Reformationskirche und auf St. Jacobus, die als „Landmarken“ über der Stadt erstrahlen.

Zwei Plakataktionen, „Weihnachtsshopping in Hilden“ an den Ein- und Ausfallstraßen zur Unterstützung des lokalen Handels und stimmungsvolle Weihnachtsplakate in den Dreieckständern der Innenstadt, runden in den nächsten Tagen das Bild ab.