Zwischen Winter und Frühling ist in diesem Jahr kein Platz für die fünfte Jahreszeit. Karneval fällt aus. Damit wir aber nicht aus dem Rhythmus kommen, ruft der Wochenanzeiger zur Foto-Aktion "Karneval" auf. Bis Mittwoch, 10. Februar, freuen wir uns über Bilder von Euch.

Eigentlich - eigentlich würden wir in den nächsten Wochen Karneval feieren. Angesichts des harten Lockdowns und der erschreckenden Corona-Zahlen natürlich absolut keine Option. Zumindest nicht laut und bunt wie sonst - vielleicht aber doch leise und in Bildern.

Am 11. Februar ginge am Altweiber-Donnerstag normalerweise der Karneval auf den Straßen in die heiße Phase, ehe am Rosenmontag, 15. Februar, sich die Züge durch die Städte schlängeln würden. Und schon in den Wochen zuvor hätten die Jecken der Stadt in großen und kleinen Hallen närrischen Spaß bei den verschiedenen Sitzungen der Karnevalsvereine. In diesem Jahr geht das nicht. Und weil das so ist, möchten wir Euch aufrufen, uns ein paar von Euren Karnevalsbildern zu schicken: das Lieblings-Kostüm, fröhliche Erinnerungen, tolle Momente - wie wäre es mit einem Stück Normalität zur fünften Jahreszeit? Und wenn auch nur bunt gedruckt in unseren Ausgaben? Wir freuen uns schon jetzt über zahlreiche Aufnahmen von Euch.

Hier könnt Ihr die Fotos hinschicken beziehungsweise hochladen: E-Mail an redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de (Stichwort Karneval), via Facebook (www.facebook.com/wochenanzeiger) und www.lokalkompass.de/1500564.

Die Fotos veröffentlichen wir in unserer Print-Ausgabe.