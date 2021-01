Die Feuerwehr Hilden hat ein nagelneues Einsatzfahrzeug. Allerdings fällt es besonders dadurch auf, dass es ein Elektroauto, nämlich ein Opel Corsa-e ist. Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Hilden händigte dieses rote Exemplar im Beisein des Bürgermeisters Claus Pommer an die Feuerwehr aus. Der Förderverein, vertreten durch den stellvertretenden Vorsitzenden Rolf Schnatenberg und den Geschäftsführer Walter Janeck, hat sich schon sehr auf die Übergabe gefreut, die eigentlich im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums durchgeführt werden sollte.

„Der Opel Corsa-e bereichert unsere Flotte sehr“ sagt Hans-Peter Kremer, Leiter der Feuerwehr Hilden. Er wird verwendet, um kurze Fahrten Innerorts, oder um Lehrgangsfahrten zu tätigen. Mit einer Reichweite von bis zu 330 Kilometern kommen die Feuerwehrleute damit auch bis nach Münster zur zentralen Ausbildungsstätte. „Aber auch um mal eben kurze Wege zurückzulegen, eignet sich dieses Prachtstück hervorragend. Im Innenstadtbereich findet man mit einem Corsa besser einen Parkplatz, als mit einem Transporter“ so der Leiter.

Ausgestattet ist der Opel Corsa-e mit allem, was für die Feuerwehr nötig ist. Sollte der Fahrer gerade mit dem Fahrzeug unterwegs sein und zu einem Einsatz gerufen werden, kann er das Blaulicht im Handumdrehen auf dem Dach montieren und los fahren. Auch mit an Board ist ein Digitalfunkgerät für den Behördenfunk mit Sicherheitsaufgaben.

Für den „Tankvorgang“ liegt ein Set im Kofferraum, mit dem der PKW an jeder Ladesäule seinen Strom laden kann. Ein Navi ist selbstverständlich ebenfalls verbaut. „Wir wissen, worauf es bei den Fahrzeugen ankommt und haben uns bei der Ausstattung daran orientiert, den Feuerwehrleuten alles das an die Hand zu geben, wodurch die Einsätze so einfach werden, wie es geht“ sagt Walter Janeck, Geschäftsführer des Fördervereins.

Damit der Förderverein auch weiterhin die Feuerwehr unterstützen kann, freut er sich über jede Spende an:

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Hilden

Konto-Nummer:

34355552

Bankleitzahl

33450000 Sparkasse HRV

IBAN: DE38 3345 0000 0034 3555 52

BIC: WELADED1VEL