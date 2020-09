2012 wurden durch den Rat für Nachhaltige Entwicklung die „Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit“ ins Leben gerufen. Ziel der Aktionstage, die in diesem Jahr vom 20. bis 26. September stattfinden, ist vorbildliches Engagement sichtbar zu machen. Das Thema Nachhaltigkeit soll in den Fokus gesetzt und dadurch immer mehr Menschen dazu bewegt werden, nachhaltig zu handeln.

Auch die Stadtbücherei Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, macht mit. Am Freitag, 25. September, findet von 17 bis 19 Uhr eine Upcyclingaktion unter der Leitung von Pädagogin Marina Schorn statt. Müll und ausgemusterte Verpackungen werden zu hübschen Dekorationsobjekten und Verpackungen. Gearbeitet wird mit Filz, Farbe, Papier, Bändern und Perlen. Acht Teilnehmer ab 16 Jahren können an dem kostenlosen Workshop teilnehmen.

Acht Kinder der zweiten bis vierten Klasse können zwischen 15.30 und 17.30 Uhr unter Anleitung von Ulrike Eisel vom Naturschutzzentrum Bruchhausen Wasserexperimente zu den Themen Trinkwasser, Brauchwasserreinigung und Plastikverschmutzung durchführen.

Um eine verbindliche Anmeldung zu beiden Veranstaltungen wird ab Freitag, 11. September, unter der Telefonnummer (02103) 72301 oder an der Information in der ersten Etage der Stadtbücherei gebeten.