Endlich kann das Hildener Waldbad wieder öffnen. Für Mittwoch, 2. Juni, ist der Saisonstart geplant, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz weiter stabil unter 100 bleibt.

Die Corona-Schutzverordnung verlangt den Badegästen einige Einschränkungen ab. So ist nur das reine Schwimmen erlaubt, also Bahnen ziehen ohne Plausch am Beckenrand. Eine kleine Pause auf den Bänken am Beckenrand ist natürlich möglich, betonen die Stadtwerke Hilden.

Die Liegewiese und Aufenthaltsflächen dürfen laut Corona-Schutzverordnung NRW noch nicht freigegeben werden. Auch Rutschen, Sprunganlagen und Planschbereiche müssen deshalb geschlossen bleiben. Diese Flächen folgen, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz dauerhaft unter 50 gefallen ist.

Jeder Schwimmer muss einen bestätigten, negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Alternativ muss der vollständige Impfnachweis oder ein Nachweis der Genesung nach einer Covid-19-Erkrankung vorgelegt werden. Solange die Coronaschutzverordnung nur sportliches Schwimmen erlaubt und die Zeitfenster auf drei Stunden begrenzt sind, bieten die Stadtwerke Hilden einen stark reduzierten Eintrittspreis von 2,60 Euro pro Person und pro Zeitfenster an. Weitere Rabattierungen sind nicht möglich.

Schwimmen in dreistündigen Zeitfenstern

Von Montag bis Freitag gibt es zwei Zeitfenster von 8 bis 11 Uhr und 16 bis 19 Uhr. Am Samstag, Sonntag und an Feiertagen sind es drei Zeitfenster von 8 bis 11 Uhr, 12 bis 15 Uhr und 16 bis 19 Uhr. Für das Schwimmen ist das 50-Meter-Sportbecken geöffnet. Sollte mehr Platzbedarf für die Gäste nötig sein, um die Abstände einzuhalten, wird auch das Nichtschwimmerbecken geöffnet, aber eben nur zum Schwimmen.

Das Schwimmbecken wird zum Teil mit Schwimmerleinen im Einbahnstraßensystem belegt. Ein Teil bleibt frei, mit mehr Platz zum Überholen, um den unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Nutzer gerecht zu werden. Die Duschen sind sowohl im Wärmetrakt als auch im Bereich in Kassennähe geöffnet. Auch dort sind weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln nach den Ausschilderungen zu beachten.

Ticketvorverkauf Online

und per Telefon-Hotline

Ab Montag, 31. Mai startet der Vorverkauf Online über die Webseite der Stadtwerke Hilden und über www.waldbad.de. Dies ermöglicht die vorgeschriebene Nachverfolgung der Kontakte. Die Tickets können wieder drei Tage im Voraus gebucht werden, pro Zeitfenster bis zu 192 Gäste. Sobald bei einer stabilen Inzidenz unter 50 auch die Freiflächen nutzbar sind, wird die Besucherzahl auf bis zu 1.200 Personen pro Zeitfenster heraufgesetzt werden können.

Ausdrücklich nur für Gäste, die keine Online-Buchungsmöglichkeiten haben, bieten die Stadtwerke Hilden eine Telefon-Hotline an. Sie ist an drei Tagen pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) von 10 bis 120 Uhr unter der Rufnummer (02103) 795-112 geschaltet.