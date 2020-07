Die Bundestagsabgeordnete und Präsidentin der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft, Michaela Noll, ermuntert all diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, sich rasch zu kümmern: „Noch gibt es freie Plätze für eine Ausbildung, die in diesem Jahr auch aufgenommen werden kann. Die Agentur für Arbeit in Mettmann hatte kürzlich 2000 Berufsausbildungsstellen im Angebot, fast die Hälfte der Stellen ist noch frei. Insbesondere in den Bereichen Verkäufer/-in und Kauffrau/-mann beziehungsweise Pflegefachfrau/-mann wird noch engagierter Nachwuchs gesucht“ erläutert Noll.



„Eine gute Ausbildung in einem Beruf ist nach der Schulausbildung der wichtigste Grundstein, den man für sich selbst legen kann. Es ist so wichtig, durch ein eigenes Einkommen auf eigenen Füßen stehen zu können. Dafür lohnt das Lernen!“

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Mettmann hat einen direkten Draht für junge Leute eingerichtet. Jugendliche können hier alle Fragen rund um Berufswahl, Ausbildungssuche und Studienwahl stellen und Hilfe erhalten.

Telefonisch ist die Berufs- und Studienberatung unter (02104) 6962333 sowie per E-Mail an Mettmann.BB@arbeitsagentur.de zu erreichen.