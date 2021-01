Seit November hat der erneute Lockdown der Hildener Wirtschaft erneut schwer zugesetzt. Insbesondere leiden durch die zwangsweise angeordneten Schließungen viele kleine mittelständische Unternehmen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden. Auch bei den Soloselbständigen sind nun auch die letzten Reserven aufgebraucht, was der intensive Austausch mit den Betroffenen bestätigt. Die staatlichen Hilfen unterstützen diese Unternehmer nur für echte Betriebsausgaben. Die Zuschüsse dürfen nicht für die eigenen laufenden Lebenshaltungskosten genutzt werden.

Der Austausch mit den Betroffenen in den letzten Wochen war sehr intensiv. Der „Runde Tisch“ hat aufgrund der aktuellen Situation erneut getagt, zusätzliche Informationen und Erfahrungsberichte aus anderen Kommunen gesammelt und diese mit in seine Entscheidungsgrundlage eingebunden.

Mitte Dezember haben sich alle Beteiligten einvernehmlich auf ein Hilfspaket geeinigt. Dieses soll in einer Sondersitzung des Rates am 13. Januar beschlossen und auf den Weg gebracht werden.

Mit dem Beschluss soll ein Hilfsfonds bereitgestellt werden, mit dem betroffenen mittelständischen Unternehmen und inhabergeführten Geschäften schnellstmöglich und unbürokratisch Geldleistungen in einer Höhe von einmalig bis zu 2.750 Euro je Einzelfall zur Verfügung gestellt werden kann. Obgleich die Hilfe nur einem vereinfachten Prüfverfahren unterliegen soll, sind sich die Fraktionen über den damit verbundenen beträchtlichen Mehraufwand, der je nach Inanspruchnahme zu Engpässen im Amt für Finanzservice führen kann, im Klaren.

Weitere Sitzungen des „Runden Tisches“ sind kurzfristig zum Beispiel für Kulturtreibende und Sportvereine vorgesehen. Die aktuellen Auswirkungen sollen dann gemeinsam mit den Vertretern zielorientiert erörtert werden.

