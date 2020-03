Die Stadt sammelt auch weiterhin den Abfall ein. Gelbe Säcke gibt es im Hildener Rathaus.

Die Stadtverwaltung Hilden hat am Montag, 16. März, auf Notbetrieb umgestellt. Ziel sei, Bürger und Personal vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen und um alle systemrelevanten Dienstleistungen weiter aufrecht erhalten zu können. Zu diesen Dienstleistungen zählten unter anderem auch die Abfallentsorgung. Rest-, Bio- und Papiermüll sollen gegebenenfalls auch trotz krankheitsbedingter Ausfälle abgeholt werden können.

"Um dies zu gewährleisten, unterstützen Mitarbeiter, die sonst zum Beispiel in der Grünpflege oder Straßenreinigung arbeiten, bei Bedarf das Team der Abfallentsorgung. In den anderen Bereichen kann es dementsprechend zu Einschränkungen kommen. Auch der Wertstoffhof bleibt vorerst geschlossen", teilt die Stadt weiter mit.

Gelbe Säcke gibt es im Rathaus

"Wer für Leichtverpackungen zum Beispiel aus Kunststoff oder Aluminium keine Gelbe Tonne hat, kann sich eine Rolle Gelber Säcke beim Rathaus abholen. Die Bürger/innen nehmen durch die Glasscheibe im Rathausinnenhof Blickkontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Infotheke auf und zeigen auf den deutlich sichtbaren Karton mit den Gelben Säcken. Die Mitarbeiter/innen legen anschließend eine Rolle pro Person vor die Eingangstür. Die Bürger/innen werden gebeten, sich erst anschließend wieder der Tür zu nähern", beschreibt die Stadt das Prozedere.

„Das ist sicherlich eine ungewöhnliche Lösung“, erklärt Anke Maurer, Leiterin des Sachgebiets Zentrale Dienste. „Wir wollen und müssen die Menschen mit den dringend gebrauchten Gelben Säcken versorgen. Derzeit ist dieses Verfahren die einzige Möglichkeit dafür, wenn wir den vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Mindestabstand von ein bis zwei Metern einhalten wollen.“

Die Infotheke des Rathauses ist auch im Notbetrieb montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt.